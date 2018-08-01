شاب يكتشف سرقة مستشفى لـ ” قرنية ” شقيقه
اكتشف شاب مصري سرقة قرنية شقيقه المتوفي بعد عملية جراحية دخل على إثرها مستشفى قصر العيني بمصر؛ حيث صرّح أن المستشفى حصلت على القرنية الخاصة بشقيقه دون علم الأهل، مما أدى إلى نزيف في عين جثة شقيقه؛ الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستياء.
ومن جانبه، أكد عميد كلية طب القصر العيني في مصر فتحي خضير، أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الجزء السطحي من القرنية من الموتى دون موافقة الأهل لإنقاذ مرضى العلاج المجاني، لافتًا إلى أن عدم أخذ القرنية من الموتى يعني إصابة آلاف المرضى بالعمى، كما أن شراء القرنية من الخارج سيكلف الدولة آلاف الدولارات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50915 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالهم حق يأخذونها دون اذنه قبل موته او اذن الورثه بعد الوفات ,,
,, هذا رأيي ، والله اعلم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50915 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالهم حق يأخذونها دون اذنه قبل موته او اذن الورثه بعد الوفات ,,
,, هذا رأيي ، والله اعلم ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3940 ] نشر منذ 2 ساعتين
سرقوا الاعضاء وهم احياء قبل موتهم -جات على الميت-
الله يلطف بعباده-
ابن البلد[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 11 دقيقة
حتى الميتين ما سلمومن سرقتهم