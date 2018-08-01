حساب المواطن يعين سلطان القحطاني متحدثا رسميا

محمد السعران(صدى):

تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، صدر قرار المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي بتعيين سلطان بن محمد القحطاني مديرًا للتواصل ومتحدثًا رسميًا باسم البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة، بهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين حساب المواطن وجميع المستفيدين من خدماته، وتوعيتهم بدوره بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة به. كما سيسهم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن في الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام ومدها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.

يذكر أن القحطاني يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والأهلية.