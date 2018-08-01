مصرع اثنين وإصابة 3 اخرين من منسوبي صحة بيشة

أبها(صدى):

شهدت محافظة بيشة، اليوم الأربعاء، حادث مروري أسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 3 أخرين من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة؛ حيث كانوا في طريقهم لمهمة رسمية.

وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي لـ ” صحة بيشة ” علي آل بخيتان، أن المتوفييْن هما: (ناصر صنيدح الغامدي، ومعتق مناحي الشهراني)، والمصاب هو محمد ظافر الشبوي، ويعملون جميعهم في إدارة مكافحة نواقل المرض بالصحة العامة.

وأوضح أن “آل بخيتان” أن “الشبوي” يعاني من إصابات متفرقة، ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله وحالته مستقرة.