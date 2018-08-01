مصرع اثنين وإصابة 3 اخرين من منسوبي صحة بيشة
شهدت محافظة بيشة، اليوم الأربعاء، حادث مروري أسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 3 أخرين من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة؛ حيث كانوا في طريقهم لمهمة رسمية.
وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي لـ ” صحة بيشة ” علي آل بخيتان، أن المتوفييْن هما: (ناصر صنيدح الغامدي، ومعتق مناحي الشهراني)، والمصاب هو محمد ظافر الشبوي، ويعملون جميعهم في إدارة مكافحة نواقل المرض بالصحة العامة.
وأوضح أن “آل بخيتان” أن “الشبوي” يعاني من إصابات متفرقة، ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله وحالته مستقرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم يارب ويشفي المصابين اللهم امين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1583 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50914 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الميتين ويحسن عزاء اهاليهما ، ويشفي المصاب ,, آمين ,,