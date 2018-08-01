” العويران ” يثمن دعم القيادة الرشيدة للأندية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح النجم الدولي المعتزل سعيد العويران، أن القيادة الرشيدة لم تبخل على الأندية؛ مثمنًا الدعم السخي والكبير من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في حل مشكلة الديون الخارجية التي كانت تلاحق الأندية.

وقال ” العويران ” أنه نجح ولي العهد في إغلاق ملف الديون الخارجية لكافة الأندية، مضيفًا: ” الأمير محمد بن سلمان نجح في إعادة الثقة من جديد لأنديتنا، التي كنا سنفقد هويتها بسبب تراكم المستحقات المالية المتأخرة لكافة الأندية، والتي كانت عقبة أمامها في التعرض لعقوبات مالية وحسم نقاط. ”

وتابع: ” كافة الأندية الآن خرجت من النفق المظلم، ورأت النور والفضل لله عز وجل ثم للأيادي البيضاء من قبل محمد بن سلمان الذي تصدى للمهمة بكل شجاعة كما هي عاداته، وبذلك تكون فاتورة الديون الخارجية صفر، يعجز اللسان عن شكر ” وجه السعد ” ، الذي لن ولم نوفه حقه. ”

واستطرد قائلًا: ” الكرة السعودية بدأت تعود رويدا ً رويدا من جديد للظهور على الساحة، فالجميع يشاهد العمل الكبير الذي تقدمه كافة أنديتنا، من استقطاب نجوم محترفين على مستوى عال، أو حتى على صعيد الأجهزة الفنية التي تملك الـCV الكبير في مجال التدريب، والفضل لله ثم للهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ الذي نجح في إنعاش الأندية. “