محاكمة طيار مخمور هدد بتفجير طائرة

أبو ظبي(صدى):

وجهت النيابة العامة بالإمارات، الاتهام إلى طيارا خليجيا؛ بالاعتداء على سلامة طائرة ، وإثارة الفوضى على متنها.

وفي التفاصيل، قام الطيار الخليجي بالاعتداء على سلامة طائرة كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، كما تلفظ بعبارات تفيد بحيازته لمتفجرات، مهددًا بأنه سيفجر الطائرة، إلى جانب استخدامه القوة والعنف مع الطاقم وضرب مضيفة طيران وإسقاطها على الأرض.

وكان الطيار صاحب الـ 27 عامًا مسافرًا على الرحلة وليس قائدًا للطائرة، وقام بتهديد المضيفة بالقتل وسب أفراد الطاقم، وإتلف كرسيين وكسر غلاف نافذة.

كما تم توجيه تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، للطيار ؛ حيث قالت مضيفة الطيران التي طانت شاهدة على الواقعة :“ المتهم وصل إلى رحلة الطيران، وكان في حالة غير طبيعية، وسألها في البداية عما إذا كان التدخين مسموحًا في الطائرة فأبلغته بأنه غير مسموح فرد عليها بأنه يعرف ذلك كونه يعمل طيارًا “.

وتابعت : ” المتهم كان يجلس على كرسيه ويلعب بالإضاءة ويحدث الفوضى فحذرت أفراد الطاقم منه، وبعد إقلاع الطائرة ركض نحو المطبخ وأخذ علبتي كحول وشربهما، لافتة إلى أن المتهم دخل الحمام ثم توجه مرة أخرى إلى المطبخ وأخذ مشروبات كحولية، ما دفعهم إلى تقييده بالكرسي “.