بعد التحذير منها.. لعبة ” مومو ” القاتلة تحصد أول حالة انتحار

بوينس آيرس(صدى):

لم تنتهي بعد أزمة لعبة ” الحوت الأزرق ” القاتلة التي أدت إلى انتحار عدد كبير من الأطفال حول العالم، لتظهر لعبة ” مومو القاتلة ” ؛ لنجد أنفسنا أمام خطر حقيقي يهدد أطفالنا، والذي أشارت إليه ” صدى ” الأربعاء الماضي الموافق 25/7/2018 بعنوان ” معلومات مثيرة عن لعبة ” مومو ” القاتلة.. تتحدث بكل اللغات ” .

وشهدت مدينة ” أنجينيرو ماشفيتز ” بالأرجنتين أمس الثلاثاء، أول حالة انتحار حصدتها لعبة ” مومو ” القاتلة، حيث عثرت السلطات على مقطع فيديو لفتاة في أثناء انتحارها، ومجموعة من الرسائل النصية بينها وبين مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يشاركها اللعب وجارٍ البحث عن الشاب للتحقيق معه.

و تواصل السلطات الأرجنتينية التحقيق في الواقعة، وحث الأسر على توخي الحذر من تلك اللعبة.

يُذكر أن لعبة ” مومو ” تظهر على تطبيق ” واتساب ” ؛ لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل، حاملة صورة لفتاة مخيفة صُممت عن طريق مصنع ياباني يدعى ” لينك ” .

اقرأ ايضًا: