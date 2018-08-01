” الجمارك ” تقرر منع استيراد الشيشة الإلكترونية وملحقاتها

عادل الحربي(صدى):

أكدت الجمارك على منع استيراد الشيشة الإلكترونية ومحلقاتها، وذلك رداً على استفسار وجهه لها مغرد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وكان المغرد قد وجه تساؤلا للجمارك عبر حسابها قال فيه: ” السلام عليكم هل استطيع جلب شيشة إلكترونية معي من الخارج ونكهة بدون نيكوتين؟ وهل استطيع شرائها اون لاين لاستخدام شخصي؟ ” ، لترد عليه مؤكدة أنه يمنع استيراد الشيشة الإلكترونية وملحقاتها.

يأتي ذلك بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية طيلة الأعوام الماضية من مخاطر استعمال السيجارة الإلكترونية المصنعة في الصين والمروجة بواسطة شركات وقنوات متنوعة عبر شبكة الإنترنت.

وأفادت بأن السائل المستخدم بداخل السيجارة قد يكون ذا مستوى عال من التسمم مضيفة بأنه من الخطأ اعتبارها وسيلة ناجعة للتوقف عن التدخين.