بلدية طريف تغلق مطعما وتصادر كمية من المواد الغذائية الفاسدة 

محمد السعران(صدى):

بتوجية من رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة بقسم صحة البيئة جولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وشملت هذه الجولات اغلاق مطعم لسوء النظافة كما تم مصادرة كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم .

من جانبه وجه العنزي تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .

كما اكد ان بلدية محافظة طريف حريصة بعدم التهاون بجميع ما يتعلق بالصحه العامة .