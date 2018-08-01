5 خطوات تسهل عليك العودة إلى الخلف بالسيارة بمكان مزدحم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من أصعب المهام التي تواجه السائقين هي الرجوع للخلف بالسيارة في شارع مزدحم، حيث تكون أغلب الرؤية محجوبة بسبب جسم السيارة مع ازدحام الشارع مما يمثل مشكلة، لذا نستعرض اليوم هنا خطوات للرجوع للخلف بأمان وسهولة.

1- تشغيل إشارات الانتظار مع التلويح باليد، حتى يعلم السائقين والمارة حولك أنك سترجع للخلف، فيأخذوا حذرهم.

2- قم بضبط المرايا الجانبية والأمامية حتى تتمكن من رؤية جميع جوانب السيارة، مع الدراية بأبعاد السيارة حتى يتم التحكم بها جيدا.

3- عند الرجوع للخلف يجب النظر للخلف للتأكد من عدم وجود سيارة أو مارة، والنظر كذلك في المرايات الجانبية والأمامية كي يتم تقدير المسافة بينك وبين السيارات الأخرى.

4- قم بالقيادة للخلف ببطء مع وضع القدم على المكابح والضغط عليها ضغطات بسيطة عندما تشعر أن السيارة ستميل جهة اليمين أو الشمال، وقم بتعديل الاتجاه.

5- توجد مقولة مشهورة في القيادة للخلف يجب الانتباه لها وهي “يسار يمين ويمين يسار”، فعندما تريد توجيه السيارة يميناً حرك المقود يساراً والعكس صحيح.