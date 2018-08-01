بالفيديو.. الأدوية .. طريقة حفظها والتخلص منها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تحدث الدكتور الصيدلاني عبدالحميد العنزي عن طرق الحفاظ على الأدوية وكيفية حفظها داخل المنزل دون أن تفقد قيمتها العلاجية وكيفية التخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها .

وقال الدكتور عبدالحميد ، الأدوية لابد أن تٌحفظ بطريقة يكون بها مأمن على الأطفال ، وتٌحفظ في مكان جاف خاصة الحبوب ، وهناك أدوية تحتاج طريقة حفظ خاصة ويٌفضل أن تٌحفظ في الثلاجة مثل البنسلين .

وتابع ، من أكبر الأخطاء الشائعة حفظ الدواء في السيارة ما يؤدي إلى اتلافها بسبب درجة حرارة الشمس ، وإذا اضطر المريض إلى اصطحاب الدواء معه هناك أدوات لحفظ الدواء .

وأضاف ، ليس كل دواء يٌحفظ في الثلاجة فهناك أدوية تفقد فعالياتها إلى حلإفظت في درجة بروده عالية ، لهذا على المريض أن يسأل الطبيب أو الصيدلي على طريقة الحفظ ، مٌشيراً إلى أنه ليس بالضرورة دواء حدده طبيب لمريض ينفع مريض آخر .