بالفيديو.. الأدوية .. طريقة حفظها والتخلص منها
تحدث الدكتور الصيدلاني عبدالحميد العنزي عن طرق الحفاظ على الأدوية وكيفية حفظها داخل المنزل دون أن تفقد قيمتها العلاجية وكيفية التخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها .
وقال الدكتور عبدالحميد ، الأدوية لابد أن تٌحفظ بطريقة يكون بها مأمن على الأطفال ، وتٌحفظ في مكان جاف خاصة الحبوب ، وهناك أدوية تحتاج طريقة حفظ خاصة ويٌفضل أن تٌحفظ في الثلاجة مثل البنسلين .
وتابع ، من أكبر الأخطاء الشائعة حفظ الدواء في السيارة ما يؤدي إلى اتلافها بسبب درجة حرارة الشمس ، وإذا اضطر المريض إلى اصطحاب الدواء معه هناك أدوات لحفظ الدواء .
وأضاف ، ليس كل دواء يٌحفظ في الثلاجة فهناك أدوية تفقد فعالياتها إلى حلإفظت في درجة بروده عالية ، لهذا على المريض أن يسأل الطبيب أو الصيدلي على طريقة الحفظ ، مٌشيراً إلى أنه ليس بالضرورة دواء حدده طبيب لمريض ينفع مريض آخر .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3937 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الادويه سهل وليس مشكله
المشكله كل المشكله في الاسعار
اختلاف شاسع بين سعرها لدينا وفي الدول الاخرى
واكبر دليل وعن تجربه واحد موصيني علاج يستخدم بصفه دائمه للمعده اجيبه معي من خارج المملكه سعره هنا 128 ريال وفي الخارج نفس النوع والنسبه والكميه يباع بما يعادل 22 ريال
هل نجد جواب لذلك؟؟؟؟؟