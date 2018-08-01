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” الحصيني ” يتوقع سقوط أمطار متفاوتة على 4 مناطق

” الحصيني ” يتوقع سقوط أمطار متفاوتة على 4 مناطق
إبراهيم الزهراني(صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس، سقوط أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من ” الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف ” .

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الشرقية والشمالية، ما بين مكة والمدينة حتى القويغية والساحل الغربي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3937 ] نشر منذ 1 ساعة

الله اعلم
اللهم اغثنا

[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين

[ عدد التعليقات: 50907 ] نشر منذ 18 دقيقة

اللهم اطعمنا خيرها وجنّب عنا شرها ,, آمين ,,

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