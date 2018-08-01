” الحصيني ” يتوقع سقوط أمطار متفاوتة على 4 مناطق

إبراهيم الزهراني(صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس، سقوط أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من ” الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف ” .

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الشرقية والشمالية، ما بين مكة والمدينة حتى القويغية والساحل الغربي.