” يوتيوب ” تمكن مستخدمي الأندوريد من تفعيل ” الوضع الليلي “

وكالات(صدى):

شرع تطبيق ” يوتيوب ” في إضاقة الوضع الليلي ” Dark mode ” لمستخدمي الأندرويد بشكل هادئ، دون وجود إعلان رسمي.

وعن إمكانية تفعيل هذا الوضع، فيمكن العثور عليه بشكل تلقائي من خلال نافذة منبثقة في الجزء السفلي من الشاشة، حيث سيحصل المستخدمون على خيار لتشغيل هذا الوضع وخيار لتخطي النافذة المنبثقة.

من الجدير بالذكر أن ” يوتيوب ” أطلق ” الوضع الليلي ” على منصة iOS منذ فترة؛ وذلك على الرغم من أن العديد من الأشخاص توقعوا وصوله لتطبيق اليوتيوب لمنصة الأندرويد أولاً.