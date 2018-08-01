بالصور.. العثور على 3 آلاف قطعة ذهبية تعود لـ 2800 عاما قبل الميلاد

أستانة(صدى):

تمكن عدد من علماء الآثار في كازاخستان، من العثور على مخبئًا يحتوي على كميات هائلة من المجوهرات والحلي الذهبية، التي تعود إلى عام 2800 قبل الميلاد، وذلك بجبّانة في جبال ” تارباجاتي ” النائية، بالقرب من الحدود مع الصين.

وأوضح العلماء، أن هذا الكنز الذي تم اكتشافه يضم أكثر من ثلاثة آلاف قطعة ثمينة من الذهب الخالص، مؤكدين أنها لا تقدّر بثمن، وتعود إلىى أفراد العائلة المالكة أو النخبة من شعب ” ساكا ” ، الذين كانوا يمتلكون نفوذًا قويًا في آسيا الوسطى قبل 8 قرون من الميلاد.

وشمل الكنز الذي عثر عليه علماء الآثار، أقراط ذهبية على شكل أجراس، وسبائك ذهبية، وأزرار، فضلًا عن عدد من القلائد والأحجار الكريمة.