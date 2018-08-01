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بالفيديو.. تطبيق ” الكبسولة الفندقية ” لأول مرة بالمملكة لخدمة الحجاج

بالفيديو.. تطبيق ” الكبسولة الفندقية ” لأول مرة بالمملكة لخدمة الحجاج
عادل الحربي (صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو، مظهر ” الكبسولة الفندقية ” التي تطبق لأول مرة بالمملكة.

وتطبق هذه ” الكبسولة ” لأول مرة بالمملكة وفي الحج؛ فهي مزودة بأحدث التقنيات؛ وذلك لخدمة الحجاج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا قبر لو ايش ما ادخلها..العالم تدور السعة والسكن في خيام وسيعه حتى لو هي موب مكيفه ولا اسكن في قبر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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