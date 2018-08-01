نشر : منذ 2 ساعتين 2٬502 1 الاخبار المحلية بالفيديو.. تطبيق ” الكبسولة الفندقية ” لأول مرة بالمملكة لخدمة الحجاج عادل الحربي (صدى): أظهرت إحدى مقاطع الفيديو، مظهر ” الكبسولة الفندقية ” التي تطبق لأول مرة بالمملكة. وتطبق هذه ” الكبسولة ” لأول مرة بالمملكة وفي الحج؛ فهي مزودة بأحدث التقنيات؛ وذلك لخدمة الحجاج. الوسوم:الحج, المملكة
محمد العلي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا قبر لو ايش ما ادخلها..العالم تدور السعة والسكن في خيام وسيعه حتى لو هي موب مكيفه ولا اسكن في قبر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه