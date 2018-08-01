بالفيديو.. اللحظات الأولى لتحرير أحياء الحديدة
نجحت قوات ألوية العمالقة في تحرير أحياء أحياء مدينة الحديدة اليمنية.
ووثقت القوات تحريرها الأول في مقطع فيديو، والذي أظهر استعداد القوات المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي بإسناد من التحالف العربي، للتقدم نحو انتزاع بقية أحياء المدينة من أيدي الحوثيين.
وكانت ألوية العمالقة الجنوبية تمركزت داخل مدينة الحديدة، بعد إعلانهم ، أول أمس الاثنين، السيطرة على حي المنظر وساحة العروض وأجزاء كبيرة من المطار الجوي.
يجدر الإشارة إلى أنه لا يفصل القوات سوى مسافة قليلة من كورنيش الحديدة.
طلال[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ماجد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابطال كفووووو 👏👏
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 2 ساعتين
انها نهايتهم 💪💪
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين
النصر قريب بأذن الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31723 ] نشر منذ 20 دقيقة
سألوا يمني 😂😂✌
كيف الوضع باليمن ؟؟
فقال اليمني :والله يااخي خربانة
تلبس ثوب قصير يقتلك الحوثي
تلبس بدله عسكرية تقتلك القاعده
تلبس جنبية وفوطة يقتلك الحراكي
تلبس بنطلون يقتلك الداعشي
ماتلبس شي يقتلك النامس
يعني مقتول مقتول😂😂😂😂