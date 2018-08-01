بالفيديو.. اللحظات الأولى لتحرير أحياء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات ألوية العمالقة في تحرير أحياء أحياء مدينة الحديدة اليمنية.

ووثقت القوات تحريرها الأول في مقطع فيديو، والذي أظهر استعداد القوات المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي بإسناد من التحالف العربي، للتقدم نحو انتزاع بقية أحياء المدينة من أيدي الحوثيين.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية تمركزت داخل مدينة الحديدة، بعد إعلانهم ، أول أمس الاثنين، السيطرة على حي المنظر وساحة العروض وأجزاء كبيرة من المطار الجوي.

يجدر الإشارة إلى أنه لا يفصل القوات سوى مسافة قليلة من كورنيش الحديدة.