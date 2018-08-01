بالفيديو.. لحظة سرقة رجل لسمكة قرش

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة سرقة رجل لسمكة قرش في حديقة أسماك بـ ” سان أنطونيو ” في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة عدد من اللصوص الذين قاموا بسرقة قرش رمادي صغير، يبلغ طوله نحو 60 سم، وذلك من خلال خطة حمقاء من نوعها.

ورصدت كاميرات المراقبة، 3 أشخاص يحومون حول حوض سمك ضخم ويراقبون المكان، فيما يقوم أحدهم بسرقة القرش الصغير، ثم غلفه بقطعة قماشية، ووضعه في عربة أطفال ليبدو كأنه طفل رضيع.

ومن جانبها، تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على اللص الأحمق التي كشفت كاميرات المراقبة عن وجهه أثناء السرقة، وتم إنقاذ القرش وإعادته مرة أخرى إلى حوض السمك بالحديقة.