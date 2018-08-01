مؤسسة رعاية الفتيات تنظم دورة ” كيف أصبح قائدا ” بالتعاون مع تنمية مكة 

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية ضمن الشراكات المجتمعيه من خلال جامعة ام القرى متمثله في الدكتورة خوله جميل الانصاري دكتورة علم النفس يوم الثلاثاء الموافق 1439/11/4 دورة كيف أصبح قائداً التي تهدف الى اكتساب الفتيات المعرفة والكفاءة والخبرات .

تضمنت الدورة العديد من المحاور المهمه منها: مفهوم القيادة بشكل عام والقيادة على المستوى الشخصي وايضاً أسس القيادة الناجحة ومفاتيح القيادة بالاضافة الى معرفه الأساليب والطرق الصحيحة للقائد الناجح.

تخلل ذلك العديد من القصص الواقعية لنماذج قيادية ناجحة اختتمت الدورة بشكر القائمين على تنفيذ البرنامج وتقديم شهادة الشكر بإشراف نائبة المديرة الاستاذة موضي ابراهيم الاحمدي.