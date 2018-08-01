بالصور.. أم تجوع ابنتها حتى الموت بعد إيهامها بأمراض خطيرة

موسكو(صدى):

في جريمة لا تعرف الرحمة، أنهت أم روسية حياة ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عامًا، بتجويعها وإيهامها بإصابتها بأمراض خطيرة حتى الموت، مما دفع الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليها وتوجيه تهمة القتل إليها.

وبدأت تفاصيل الواقعة حين أوهمت الأم وتدعى ” أوكسانا ديميانوفا ” ، والتي تبلغ من العمر 37 عامًا، ابنتها بأن فقدانها للوزن نتيجة لإصابتها بأمراض السرطان والسكري، في حين أن الفتاة كانت تعاني من سوء التغذية، نتيجة تجويع والدتها لها.

ولفت زملاء الفتاة في الدراسة، إلى أنه قبل وفاتها، أصبح جسدها ” أرقّ ” ، ولكنها قالت لهم أنها مريضة، ولكن الحقيقة أنها كان يتم إطعامها مرتين فقط في الأسبوع، كما لاحظ الجيران والمعلمين فقدانها الكبير للوزن، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء.

ومن جانبها، أنكرت الأم ” ديميانوفا ” ما وُجه إليها من اتهامات، ورفضت الرد عن سبب إخبارها لطفلتها بأنها مصابة بالسرطان والسكري، قائلة: ” ما كتب عني ليس صحيحًا، لقد أحببت ابنتي ” .

يشار إلى أن الأم القاتلة تحتجز حاليًا لدى الشرطة الروسية، وستواجه المحاكمة بتهمة قتل ابنتها التي توفيت قبل أسبوعين ، بمسقط رأسها في ” كراسنوكامسك ” في منطقة بيرم الروسية، ولا تزال التحقيقات جارية حول سبب قتل الأم لابنتها بهذه الطريقة البشعة.