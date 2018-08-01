حساب المواطن يتفاعل مع مواطنة زوجها غير مستحق للدعم وتريد التقديم

حمود العنزي(صدى):

أجاب برنامج ” حساب المواطن ” ، على استفسار من مواطنة، زوجها غير مستحق للدعم، ولكنها تريد التقديم في البرنامج.

وجاء رد ” حساب المواطن ” على الاستفسار، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، كالتالي: ” لا يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي إلا في الحالات التالية (المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب).

وأكد البرنامج، أنه في حال لم تكن المواطنة ضمن الحالات السابقة، يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.