رغم الإعاقة.. 4 شقيقات يتحدين الظروف بالأحساء ويلتحقن بركب العلم

نايف السالم(صدى):

في مشهد يدل على الإصرار والعزيمة تغلبن 4 فتيات شقيقات على الإعاقة والأمية ، وانتظامهن في الدراسة بالأحساء.

وفي هذا السياق أعلنت مشرفة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء فاطمة الراجح، انتظام الـ 4 شقيقات للدراسة عبر بوابة حملة التوعية ومحو الأمية الصيفية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء.

ولفتت : الراجح ” إلى الأمل الذي تمسك به الـ 4 شقيقات حتة نجحن في الالتحاق بركب العلم في الوطن الحبيب.

وأكدت على أن الـ 4 شقيقات يمتلكن طموحا كبيرا، و متحدثات بطلاقة، و سريعات الاستيعاب.

وعلى جانب أخر أشارت إلى أن هناك إحصائية حول أعداد الدارسات في حملة التوعية ومحو الأمية بتعليم الأحساء، حيث كشفت عن انتظام 356 دارسة في 14 مقراً، وهي: 20 دارسة في بلدة البطالية، و70 دارسة في بلدة السيايرة، و26 دارسة في بلدة الفضول، و29 دارسة في بلدة العقار، و33 دارسة في هجرة المطق، و11 دارسة في هجرة حرض، و17 دارسة في هجرة الخن، و48 دارسة في هجرة مريطبة، و30 دارسة في هجرة شجعة، و25 دارسة في هجرة الدهو، و17 دارسة في هجرة الزايدية، و14 دارسة في هجرة عريعرة، و6 دارسات في هجرة العضيلية، و10 دارسات في هجر الطويلة.