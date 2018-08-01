إصابة المدير المناوب لمستشفى ” النفسية ” بجدة إثر مشاجرة جماعية

نايف السالم(صدى):

نشبت مشاجرة جماعية بين موظفي الحراسات التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة، داخل مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ مما أدى إلى إصابة المدير المناوب بطعنة في يده اليسرى بسلاح أبيض أثناء محاولته فض الاشتباك الذي وقع أمام بوابة الطوارئ بالمستشفى.

وعلى الفور، تم نقله بعد إسعافه في الموقع، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر، لحين أن تسلّمت الشرطة ممثلةً في مركز الجنوبية مجريات القضية ومتابعتها والتحقيق فيها.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بـ ” صحة جدة ” والمتحدث الرسمي عبدالله الغامدي، أنه صدرت توجيهات مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بسرعة التحقيق في ملابسات الواقعة ومتابعة إجراءات الجهات المختصّة، مع استبعاد موظفي الشركة المتشاجرين وكل مَن له علاقة بذلك فورًا، وإيقاع العقوبات النظامية على الشركة.