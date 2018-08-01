الأجهزة التقنية تؤثر سلبا على تحصيل الأبناء

أماني الغامدي(صدى):

حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة روتجرز الأمريكية ، الآباء من التأثير السلبي للأجهزة الذكية على التحصيل العلمي لدى أطفالهم .

وحسب الدراسة ، أن الأجهزة التقنية تؤدي لتراجع النقاط التي حصل عليها للطلبة في الامتحانات، حيث حصل الطلاب الذين سمح لهم بإدخال الحواسب والهواتف على نقاط أقل بـ 5% مقارنة بالطلبة الذين لم يستخدموا الأجهزة .

وتابعت الدراسة تحصيل حوالي 118 طالب بعد تقسيمهم لمجموعتين سمح لمجموعة باستخدام الأجهزة وواحدة تم منعها، حيث وجدت أن الذين سمح لهم باستخدام الأجهزة لم يبحثوا عن معلومات مفيدة أما من دخلوا دون هواتفهم لم يتضرروا بعملية التحصيل .

وأشارت الدراسة، إلى أن الأجهزة الإلكترونية تشوش على تركيز الطلاب خاصة مع سطوة المنصات الاجتماعية، وحرص الشبان والأطفال على التفاعل بها بصورة مستمرة .