  • الأربعاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. نقلات في القير الأوتوماتيكي تضر بالسيارة .. احذرها

نقلات في القير الأوتوماتيكي تضر بالسيارة .. احذرها

نقلات في القير الأوتوماتيكي تضر بالسيارة .. احذرها
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

هناك وضعيات ونقلات للقير الأوتوماتيكي تعتبر مدمرة حال فعلها بصورة مستمرة، ومنها وضعية “ N ” أثناء نزول كوبري مثلا، ثم الإنتقال إلى الوضع “ D ” والضغط على دواسة البنزين.

ومن الوضعيات المضرة أيضا تشغيل المحرك بينما وضع القير “ N ” ، حيث يجب عند تشغيل المحرك يكون وضع القير على وضعية “ P ”.

بالإضافة إلى ذلك، تغيير اتجاه السيارة من الأمام إلى الخلف أو العكس والسيارة لم تتوقف تماما مع تغيير الوضعية “ D ” إلى “ R ” مضر أيضا حال تكراره بصورة مستمرة.

وأخيرا، التبديل إلى وضع وقوف السيارة P قبل إيقافها بشكل كامل، يتسبب في دخول مسمار القفل داخل فتحة الترس، ما يؤدي إلى إغلاقه المستمر مع حركة الإطارات، وهذا فعل يدمر صندوق التروس.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *