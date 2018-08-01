نقلات في القير الأوتوماتيكي تضر بالسيارة .. احذرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

هناك وضعيات ونقلات للقير الأوتوماتيكي تعتبر مدمرة حال فعلها بصورة مستمرة، ومنها وضعية “ N ” أثناء نزول كوبري مثلا، ثم الإنتقال إلى الوضع “ D ” والضغط على دواسة البنزين.

ومن الوضعيات المضرة أيضا تشغيل المحرك بينما وضع القير “ N ” ، حيث يجب عند تشغيل المحرك يكون وضع القير على وضعية “ P ”.

بالإضافة إلى ذلك، تغيير اتجاه السيارة من الأمام إلى الخلف أو العكس والسيارة لم تتوقف تماما مع تغيير الوضعية “ D ” إلى “ R ” مضر أيضا حال تكراره بصورة مستمرة.

وأخيرا، التبديل إلى وضع وقوف السيارة P قبل إيقافها بشكل كامل، يتسبب في دخول مسمار القفل داخل فتحة الترس، ما يؤدي إلى إغلاقه المستمر مع حركة الإطارات، وهذا فعل يدمر صندوق التروس.