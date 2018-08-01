تدخل طبي ناجح لإنهاء معاناة طفلة

الطائف(صدى):

نجح بفضل الله الفريق الطبي بالعناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف في إستخراج جسم غريب من الرئة اليسرى لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت تعاني من ضيق في التنفس وكحة مزمنة .

وبعد أخذ التاريخ المرضى والفحص الإكلينيكي أشتبه الأطباء بوجود جسم غريب وتم عمل أشعة مقطعية للصدر وتبين إنسداد كامل في مجرئ الهواء في الرئة اليسرى ، حيث تم تحويل الحالة لمجمع الملك فيصل الطبي وعمل منظار رئوي عن طريق جراحة الصدر وتم إستخراج الجسم الغريب ، وبحمد الله إنتهت معاناة الطفلة وهي الان تتمتع بصحة جيدة .