القبض على مواطن عشريني لتورطه في جرائم سرقة مركبات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن ، يبلغ من العمر ٢٦ عاماً ، يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١١/٥ هـ, وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المركبات ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب (٢٤) جريمة ، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.