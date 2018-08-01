ريال مدريد يرفض ضم موراتا

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام، عن رغبة اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، نجم تشيلسي، في الانتقال إلى نادي ريال مدريد؛ حيث عرض نفسه على الفريق ” الملكي ” الذي قابل عرضه بالرفض، ولم يعط له أي اهتمام وذلك بعد مستواه المتواضع مع النادي الإنجليزي الموسم الماضي.

وأوضحت أن ريال مدريد، من الممكن أن يفكر في استعادة موراتا، حال فشله في إيجاد مهاجم مميز ليحل محل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الحالية؛ فيما كان موراتا، البالغ من العمر 25 عامًا، قد سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد، قبل الانتقال إلى تشيلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الإسباني يرغب في مغادرة النادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تولي الإيطالي ماوريسيو ساري، زمام الأمور الفنية للبلوز.