من النضوج البطئ لأغلى حارس مرمى بالتاريخ.. ” أليسون ” حالة نادرة بالكرة البرازيلية

نواف السالم(صدى):

انضم الحارس البرازيلي أليسون، البالغ من العمر 25 عامًا، ها الشهر لنادي ” ليفربول ” الإنجليزي؛ وذلك مقابل 67 مليون جنيه إسترليني من روما؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض قصة صعود ” أليسون ” الذي يُعد أغلى حارس في التاريخ.

وعن بداية قصة ” أليسون ” ، فهو كان من الحالات النادرة بالكرة البرازيلية، حيث سعى بكل ما أمكن لإثبات نفسه في نادي ” انترناسيونال ” الذي انضم الى فرقه العمرية حين كان في الخامسة عشرة في طريقه؛ لخوض أكثر من 100 مباراة بقميصه، قبل الانتقال إلى روما عام 2016 مقابل 7,5 ملايين يورو.

وفي هذا السياق، صرح ” بافان ” ، مدرب حراس نادي انترناسيونال، أنه بأحد الأيام جاء والدا ” أليسون ” يبحثان عني، ظنًا منهما بأن لا مستقبل له في الرياضة وأرادا إخراجه من كرة القدم، لكن ” بافان ” تمكن من إقناعهما بأن ” أليسون ” سيواصل النمو للوصول إلى مرحلة النضوج بحسب عمره وسيكون له مستقبل عظيم كحارس.

وتابع ” بافان ” : ” كان أليسون ذو نضوج بطئ ببدايته مقارنة مع الأولاد الآخرين؛ ما جعله حارسًا أقصر من الآخرين وأثقل وزنًا؛ ولكنه تميز بحركات فنية مختلفة، ونحن راهنا منذ اللحظة الأولى على نموه ” .