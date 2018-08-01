شقيقة رونالدو تبعث رسالة استفزازية لـ ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

بعثت شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وتدعى ” كاتيا ” ، رسالة استفزازية لـ ” ليونيل ميسي ” نجم نادي برشلونة الإسباني.

وجاء ذلك من خلال صورة نشرتها ” كاتيا ” لأخيها رونالدو، وعلقت عليها قائلة: ” لو سمحت يا فتى هل من الممكن أن تخبرني أين تقع تورينو؟ ” ، ثم أجابت: ” بكل بساطة هي المكان التي يتواجد به الأفضل في العالم ” .

وكان كريستيانو رونالدو، صاحب الـ 33 عامًا، قد شارك أمس الثلاثاء، في تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي، لأول مرة، وذلك بعد انتقاله من نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، ولمدة أربع سنوات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.