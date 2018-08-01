” الجمارك ” تؤكد إعادة تقييم المنتجات حال عدم الاقتناع بالأسعار

حمود العنزي(صدى):

أوضحت إدارة الجمارك أنها سجلت إيرادات العام الماضي 23 مليار ريال، بعد إعادة الرسوم على 193 سلعة؛ حيث تعتمد المملكة على الواردات بشكل ملحوظ من الخارج، اذ بلغت 550 مليار ريال في المتوسط خلال الأعوام الماضية؛ لافتة إلى اختلاف الرسوم من سلعة إلى أخرى.

وفي السياق نفسه، شددت ” الجمارك ” على إعادة تقييم سعر المنتجات في حالة عدم اقتناع المعاين الجمركي بالسعر، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة، مؤكدة على السماح باستيراد السيارات الأثرية التى يزيد عمرها على 30 عامًا.

وأشارت إلى عدم فرض رسوم جمركية على أجهزة الجوال، وإنما يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها، موضحة أنه في حال كانت الشحنات الشخصية أقل من ألف ريال يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها فقط؛ فيما طبقت المملكة مع عدد من دول الخليج مع بداية العام الحالي ضريبة القيمة المضافة من أجل تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.