600 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة بالرياض

الرياض(صدى):

أقام فرع الصندوق في مقره بمدينة الرياض أمس ، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ملتقى التوظيف في التخصصات الصحية، وذلك بطرح أكثر من 600 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة أمام الباحثين عن عمل، بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى الحمادي، وشركة الألفية الراقية للمجمعات والراكز الطبية.

وقدّم “هدف” خلال الملتقى، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.