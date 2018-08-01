نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور وتثير فضوله

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ صورة جديدة تظهر تحضيرها الطعام، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتبت نادين على الصورة قائلة: ” أحضّر شيء..ربما لرمضان؟ ” ، في خطوة لافتة شوّقت من خلالها الجمهور واثارت فضوله لمعرفة ان كانت تحضّر عمل درامي لشهر رمضان المقبل .

الجدير ذكره ان نادين نسيب نجيم كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” طريق” الذي لاقى نجاحا لافتا ونسب متابعة عالية، وجمعها هذا العمل بعدد كبير من الممثلين ابرزهم ​عابد فهد​، ​ختام اللحام​، ​وفاء موصللي​، ​زينة مكي​ و​جنيد زين الدين​.