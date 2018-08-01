نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور وتثير فضوله
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة تظهر تحضيرها الطعام، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .
وكتبت نادين على الصورة قائلة: ” أحضّر شيء..ربما لرمضان؟ ” ، في خطوة لافتة شوّقت من خلالها الجمهور واثارت فضوله لمعرفة ان كانت تحضّر عمل درامي لشهر رمضان المقبل .
الجدير ذكره ان نادين نسيب نجيم كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” طريق” الذي لاقى نجاحا لافتا ونسب متابعة عالية، وجمعها هذا العمل بعدد كبير من الممثلين ابرزهم عابد فهد، ختام اللحام، وفاء موصللي، زينة مكي وجنيد زين الدين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18507 ] نشر منذ 58 دقيقة
يكون خير