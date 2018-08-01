بالفيديو.. شخص يشعل النيران في محطة وقود فارتدت على وجهه
أظهر فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة؛ قيام شخص في نيويورك بإشعال النيران في محطة وقود.
وأثار الفيديو العديد من التساؤلات حيث اعتبره مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شخص غبي؛ حيث أظهر الفيديو لحظة إشعاله للنيران في الوقود بشكل متعمد وهو قريب ، مما جعل النيران ترتد في وجهه.
ولا تزال شرطة نيويورك تبحث عنه لإنزال عقوبة فورية عليه بعد ظهوره في هذا الفيديو.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50893 ] نشر منذ 56 دقيقة
سقيم عقل ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18507 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم لك الحمد والشكر
هذا اهبل بشكل واضح من طريقة اشعال النار
ابن البلد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله