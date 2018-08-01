بالفيديو.. شخص يشعل النيران في محطة وقود فارتدت على وجهه

نيويورك(صدى):

أظهر فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة؛ قيام شخص في نيويورك بإشعال النيران في محطة وقود.

وأثار الفيديو العديد من التساؤلات حيث اعتبره مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شخص غبي؛ حيث أظهر الفيديو لحظة إشعاله للنيران في الوقود بشكل متعمد وهو قريب ، مما جعل النيران ترتد في وجهه.

ولا تزال شرطة نيويورك تبحث عنه لإنزال عقوبة فورية عليه بعد ظهوره في هذا الفيديو.