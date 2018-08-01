بالفيديو.. الفتاق .. أنواعه وأسباب الإصابة به

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الفتاق من المشكلات العرضية التي تظهر عند الكبار والصغار لأسباب عديدة، وقديما كان يلزم إجراء عملية بالنسبة للصغار ولكن مع تطور الطب الحديث أصبح يتغاضى الأطباء عن عملية الفتاق للأطفال.

ومن جانبه كشف الدكتور عاطف عبدالغني ، خلال حلوله ضيفاً برنامج ” الحكيم في بيتك ” ، أسباب الإصابة بالفتاق، منها :-

1- عند السيدات نتيجة ضعف عضلات البطن عقب الولادة.

2- عيب خلقى ضعف أنسجة جدار البطن ومع الكبر يظهر الفتاق.

3- قطع سرة الطفل عند الولادة بشكل خاطئ مما يسبب الفتاق وهذا يلاحظ سريعا على الطفل ولكن مع مرور الوقت يختفى دون الحاجة إلى عملية.