أربعيني ينتحر بعدما علم أن زوجته تعمل خادمة!

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم زوج مصري، على الانتحار بعدما علم بأن زوجته تعمل خادمة في المنازل، كي تساعده في تدبير المعيشة.

وتقول الزوجة ،أنها كانت تعمل باليومية خلال وجود زوجها في عمله، وتخبره بأنها تشتري طلبات المنزل عندما يسألها عن سبب غيابها، لكنه شك في الأمر ،وظن أنها تعمل بأحد المحلات.

وأوضحت أنه عندما أجبرها على الاعتراف بحقيقة عملها، أخبرته بأنها تعمل خادمة في المنازل، مؤكدة أنها تشعر بصدمة وحزن كبيرين بسبب إقدام زوجها على الانتحار شنقا.

وأشارت التحريات الأولية إلى مرور الزوج بأزمة نفسية بسبب ضائقة مالية.