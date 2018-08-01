تنبيهات بأمطار رعدية وأتربة وغبار على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الأربعاء، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار، على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن كل من منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ،والمنطقة الشرقية، ستشهد حالة جوية تنشط فيها الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، بداية من الحادية عشر ظهرًا وتستمر حتى المساء.

وتشهد منطقة الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، حالة جوية تهطل فيها الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.