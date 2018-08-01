مي عز الدين تستخدم الخميرة والعسل بديلا لـ ” البوتوكس “

أماني الغامدي(صدى):

تلجأ فئة كبيرة من النساء، ولا سيما الفنانات ، للخضوع لعمليات شد الوجه لإخفاء التجاعيد والحصول على مظهر شبابي.

لكن الفنانة المصرية مي عز الدين صاحبة الـ 38 عامًا، قررت عدم الانسياق وراء حقن البوتوكس والفيلر، وغيرهما، وفي نفس الوقت وجهها خاليا من التجاعيد.

وبسؤال مي عن كيفية احتفاظها بمظهرها الشبابي دون الخضوع لأي عملية ،ترد بثقة تامة قائلة: ” لا أتخلى عن قناع الخميرة والعسل ” .