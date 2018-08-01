الاحتلال الإسرائيلي يسجن شاعرة فلسطينية بسبب قصيدة

القدس(صدى):

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 5 أشهر لشاعرة فلسطينية، بسبب قصيدة لها بعنوان ” قاوم ياشعبي قاومهم ” ، زعمت المحكمة أنها تحرض على العنف.

وأوضحت الشاعرة دارين طاطور، أن قصيدتها أسيء فهمها وأنها لاتدعو للعنف، قائلة: ” كنت أتوقع السجن وهذا ماحدث، لم أكن أتوقع العدالة، القضية متعلقة بحرية التعبير، وسجنت لأني فلسطينية ” .

وقالت : ” المحكمة أدانتني بالإرهاب، إذا كان هذا هو إرهابي فإنني أعطي العالم إرهاب الحب ” .

يذكر أنه ألقي القبض على دارين في 2015 ووضعت في شقة بتل أبيب ،وقيدت سلطات الاحتلال حركتها معتبرة أنها تهديدا للسلامة العامة.