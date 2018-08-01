الاحتلال الإسرائيلي يسجن شاعرة فلسطينية بسبب قصيدة
أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 5 أشهر لشاعرة فلسطينية، بسبب قصيدة لها بعنوان ” قاوم ياشعبي قاومهم ” ، زعمت المحكمة أنها تحرض على العنف.
وأوضحت الشاعرة دارين طاطور، أن قصيدتها أسيء فهمها وأنها لاتدعو للعنف، قائلة: ” كنت أتوقع السجن وهذا ماحدث، لم أكن أتوقع العدالة، القضية متعلقة بحرية التعبير، وسجنت لأني فلسطينية ” .
وقالت : ” المحكمة أدانتني بالإرهاب، إذا كان هذا هو إرهابي فإنني أعطي العالم إرهاب الحب ” .
يذكر أنه ألقي القبض على دارين في 2015 ووضعت في شقة بتل أبيب ،وقيدت سلطات الاحتلال حركتها معتبرة أنها تهديدا للسلامة العامة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18502 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني سجنوها في شقه ؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50888 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفرج همها ويزيل غمها ,, آمين ,,
,, الا لعنة الله على اليهود المغتصبين ,, آمين ,,