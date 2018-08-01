نهاية مروعه لأب على يد بناته الثلاثة

موسكو(صدى):

أقدمت 3 شقيقات روسيات، على طعن والدهن بعشرات الطعنات،حتى تأكدن أنه لفظ أنفاسه الاخيرة، انتقامًا منه بعد تعذيبهن واغتصابهن على مدار سنوات.

وتواجه الشقيقات الثلاثة عقوبة سجن تتراوح من 10- 15 عامًا بتهمة قتل والدههن، بعد أن اعترفن بالجريمة ،وأرجعن السبب إلى أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية وجسدية وعاطفية مروعة لسنوات.

وتقول الأبنة الأولى: ” كرهنا والدنا بشدة، وأردنا أن يختفي ولا يعود أبدًا، حيث أقدم على تهديدنا وترويعنا بسكين، لتنفيذ ما يٌطلب منا، ما جعلنا نطعنه، وعندما حاول الفرار، انهلنا عليه حتى مات ” .

وأكد الجيران أن الأب كان ظالماً وطاغيًا مما استدعى زوجته لهجره بسبب سوء المعاملة التي كانت تتعرض لها منه، ولم يكتف بذلك فقط، بل طرد ابنه الطالب الجامعي.