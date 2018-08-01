وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بالرياض ،عن وجود وظائف إدارية شاغرة لحملة شهادة الثانوية فأعلى.

وأوضح المستشفى أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

منسق ضيافة ثالث ” Hospitality Coordinator III – Laundry Inspector ” : شرط الحصول على دبلوم فندقة وضيافة أو ما يعادله، ومهارات تواصل باللغة العربية والانجليزية وإجادة استخدام برامج الأوفيس.

سائق: الثانوية العامة أو ما يعادلها وإجادة اللغة الإنجليزية.

أخصائي موارد بشرية أول: بكالوريوس ” موارد بشرية، إدارة أعمال ” أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.

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