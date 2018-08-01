وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية بجامعة الأميرة نورة
كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بالرياض ،عن وجود وظائف إدارية شاغرة لحملة شهادة الثانوية فأعلى.
وأوضح المستشفى أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:
منسق ضيافة ثالث ” Hospitality Coordinator III – Laundry Inspector ” : شرط الحصول على دبلوم فندقة وضيافة أو ما يعادله، ومهارات تواصل باللغة العربية والانجليزية وإجادة استخدام برامج الأوفيس.
سائق: الثانوية العامة أو ما يعادلها وإجادة اللغة الإنجليزية.
أخصائي موارد بشرية أول: بكالوريوس ” موارد بشرية، إدارة أعمال ” أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.
وللتقديم من خلال الرابط الـــــتالي من هـــــــــنا.
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