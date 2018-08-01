ضبط مواطن استدرج فتيات بإعلان وظائف وهمي لإقامة علاقات غير شرعية

علي القحطاني (صدى):

اتهمت النيابة العامة مواطنًا بمخالفة الآداب العامة، بعدما نشر إعلانًا وهميًا لوظائف نسائية عبر تطبيق ” واتساب ” بغرض ستدراج الفتيات والارتباط بهن بعلاقة غير شرعية.

كانت إحدى الشركات قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، يفيد باستغلال شخص لاسمها ونشر إعلانات فرص وظائف شاغرة للنساء وتسجيل رقمه أسفل الإعلان.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود فرص وظيفية لديها ،كما أنها لا تعرف الاسم المنشور مع الإعلان.

وبالتحقيق مع المتهم أقر بفعلته، مبينًا أنه لجأ لتلك الحيلة للارتباط بعلاقات مع فتيات.

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة هاتفه الجوال والتشديد عليه بعقوبة تعزيرية رادعة خصوصا أن للمتهم سوابق جنائية.