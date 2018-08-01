السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال عقوبة صاحب فيديو ” السواقة ” المخل

تركي السالم(صدى):

بعد الإطاحة بصاحب مقطع فيديو تعليم السواقة لفتاة ، في وضع مخل،بأحد شوارع جازان، أوضح مختص قانوني أن هناك 3 عقوبات تلاحق بالمتهم.

وأوضح القانوني أحمد الشيخ، أن تلك الواقعة يحكمها 3 أنظمة وهي: التحرش، والإجراءات الجزائية، والجرائم المعلوماتية.

وأشار إلى أن نظام التحرش يعاقب قي تلك الحالة بالسجن عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونظام الجرائم يعاقب بالسجن 5 سنوات و غرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.

ولفت إلى اعتبار الواقعة ” جهرا بالمعصية ” ، فإن هناك عقوبة ثالثة وهي التعزير، موضحًا أن القاضي له الحق في الاختيار بين تلك العقوبات التي يراها الأنسب.

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