السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال عقوبة صاحب فيديو ” السواقة ” المخل
بعد الإطاحة بصاحب مقطع فيديو تعليم السواقة لفتاة ، في وضع مخل،بأحد شوارع جازان، أوضح مختص قانوني أن هناك 3 عقوبات تلاحق بالمتهم.
وأوضح القانوني أحمد الشيخ، أن تلك الواقعة يحكمها 3 أنظمة وهي: التحرش، والإجراءات الجزائية، والجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن نظام التحرش يعاقب قي تلك الحالة بالسجن عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونظام الجرائم يعاقب بالسجن 5 سنوات و غرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
ولفت إلى اعتبار الواقعة ” جهرا بالمعصية ” ، فإن هناك عقوبة ثالثة وهي التعزير، موضحًا أن القاضي له الحق في الاختيار بين تلك العقوبات التي يراها الأنسب.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 18482 ] نشر منذ 36 دقيقة
الموضوع ليس موضوع تحرش وانما المجاهره بالمعصيه بغض النظر عن من تكون الفتاه التي معه سواء زوجته او صاحبته
ان كانت الفتاه زوجته فالعقوبه ستكون بالمجاهره وان كانت صديقه فالوضع يختلف سيحصل على عقوبتان بكل تأكيد عقوبة مرافقتها له وعقوبه المجاهره بنشر المقطع لهما