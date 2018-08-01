تمهيدًا لقرار السماح بتقديم الشيشة.. البلديات تغربل مقاهي الرياض

حمود العنزي (صدى):

بعدما توصلت كل من وزارتي الصحة ،والشؤون البلدية والقروية إلى تفاهم حول إمكانية السماح بتقديم الشيشة في الرياض، يتم حاليا التنسيق مع أمانة المنطقة، لإعادة تنظيم عمل مقاهي ” المعسل والشيشة ” .

ونظرًا لتزايد حجم تجاوزات المقاهي، وعدم الالتزام بمعايير الصحة العامة والاشتراطات البيئية، وعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين فيها، تقوم البلديات بالتنسيق مع أمانة الرياض بغربلة تلك المقاهي، لتقديم الشيشة في مواقع أكثر تأهيلاً ونظافة في عدد من المناطق الحيوية.