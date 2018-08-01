تمهيدًا لقرار السماح بتقديم الشيشة.. البلديات تغربل مقاهي الرياض
بعدما توصلت كل من وزارتي الصحة ،والشؤون البلدية والقروية إلى تفاهم حول إمكانية السماح بتقديم الشيشة في الرياض، يتم حاليا التنسيق مع أمانة المنطقة، لإعادة تنظيم عمل مقاهي ” المعسل والشيشة ” .
ونظرًا لتزايد حجم تجاوزات المقاهي، وعدم الالتزام بمعايير الصحة العامة والاشتراطات البيئية، وعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين فيها، تقوم البلديات بالتنسيق مع أمانة الرياض بغربلة تلك المقاهي، لتقديم الشيشة في مواقع أكثر تأهيلاً ونظافة في عدد من المناطق الحيوية.
زائر[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان وين ما تروح تحصل بلاوي قدامك وشباب مستهتر للاسف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50885 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من القرف ,,
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 15 دقيقة
اصلاً قرار من مقاهي المعسل بالرياض غبي وايضا نقل المحلات الى تبيع معسل خارج الرياض
قرار اغبى منه ,, سلامات ابغى علبه معسل وانا في وسط الرياض لازم اطق لايقل عن 80 كيلو رايح جاي مع الزحمات
عشان علبه ب15 ريال كانت تباع جنب بيتي ..
الى طلع القرارات هذي اتمنى نقله للأرشيف هذا مكانه المناسب
اذا انت ما تعسل غيرك يعسل ليه تحرم الناس وتكلف عليهم مشقه كبيره للحصول عليه
هذا استخدم سلطته في ايذاء الشعب واتحدى اذا همه سلامه المواطن هيا اراضي تم تصريفها بالايجار
شي مسموح من قبل الدوله ويدخل من خلال الجمارك السعوديه مالك الحق بمنعه مفهوم