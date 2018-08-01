تأهيل متخصصات لإصلاح أعطال الكهرباء والسباكة
عزمت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على تأهيل متخصصات للتعامل مع أعطال الكهرباء وتمديدات المياه في المخيمات النسائية.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ، منصور أبو خنجر ، أن ذلك بهدف تأهيل وتدريب السيدات على أعطال الكهرباء والسباكة في المخيمات المخصصة للنساء، للاستفادة منهن خلال أوقات الذروة، دون الحاجة إلى دخول الفني للمواقع النسوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50885 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقات خير ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18482 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب بتقوم بتصليح الاعطال وهي لابسه عباه وبرقع والا لهن لباس مخصص لمثل هذه الشعلات