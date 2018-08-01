تأهيل متخصصات لإصلاح أعطال الكهرباء والسباكة

نايف السالم(صدى):

عزمت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على تأهيل متخصصات للتعامل مع أعطال الكهرباء وتمديدات المياه في المخيمات النسائية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ، منصور أبو خنجر ، أن ذلك بهدف تأهيل وتدريب السيدات على أعطال الكهرباء والسباكة في المخيمات المخصصة للنساء، للاستفادة منهن خلال أوقات الذروة، دون الحاجة إلى دخول الفني للمواقع النسوية.