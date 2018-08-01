زوج يحرق زوجته وأولاده الثلاثة بسبب الخلافات

القاهرة(صدى):

في جريمة مروعة، أقدم زوج مصري على إشعال النيران في زوجته وأولاده الثلاثة، بعدما قام بتسريب الغاز وأغلق عليهم المسكن وفر هاربًا لوجود خلافات دائمة مع زوجته.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في محافظة المنيا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبمعاينة موقع الجريمة تبين أن الزوج م. أ، 45 سنة تاجر، قام بإشعال النيران في زوجته لوزا. س. ع 35 سنة، باستخدام اسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى مصرعهم حرقا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.