زوج يحرق زوجته وأولاده الثلاثة بسبب الخلافات
في جريمة مروعة، أقدم زوج مصري على إشعال النيران في زوجته وأولاده الثلاثة، بعدما قام بتسريب الغاز وأغلق عليهم المسكن وفر هاربًا لوجود خلافات دائمة مع زوجته.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في محافظة المنيا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
وبمعاينة موقع الجريمة تبين أن الزوج م. أ، 45 سنة تاجر، قام بإشعال النيران في زوجته لوزا. س. ع 35 سنة، باستخدام اسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى مصرعهم حرقا.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31715 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من الناس يخلط بين مشاكل تجارته ومشاكل بيته
فتلقاه يتخبط هنا وهناك
ويفقد سيطرته على نفسه ويجيب العيد
صدمات الدنيا قوية وتأثر على نفسية الرجل والمرأه على حد سواء
فتلقى الرجل ينقل مشاكل عمله لبيته
وهذي النتيجة🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50885 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18482 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحرقه المجرم