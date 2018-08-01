شركة ترفض تعيين مواطن بشهادته الجامعية وبعد فترة تقدم بالثانوية فوظفته
روى مواطن قصته مع إحدى شركات العطور الشهيرة بالمملكة، عندما تقدم بطلب توظيفه مقدمًا شهادته الجامعية، وتم رفضه.
وقال المواطن : ” قدمت على شركة عطور، وسويت مقابلة دسمة مع المدير، وأعلنت استعدادي على الاجتهاد وتطوير مستواي الوظيفي، ورفضوا تعييني ” .
وأضاف: ” بعد 5 شهور قدمت بنفس الشركة بشهادة الثانوية ولاقلت لهم عندي بكالوريوس وقبلوني ” ، مشيرًا إلى أن نفس الأشخاص الذين أجروا معه المقابة في المرة الأولى والثانية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50864 ] نشر منذ 51 دقيقة
يدورون الرخص ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31713 ] نشر منذ 49 دقيقة
يبون لك الخير
الشهادة الي معك تستحق وظيفة أفضل وراتب أعلى
لكن يوم جيتهم باالثانوية
قالوا ضعيف شغلوه
ولو جبت لهم شهادة سادس كان حطوك
مدير للفرع😂😂😂😂😂😂
قورني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
اول مره اشوف حمار ينكت ويضحك على سخافته ؟؟؟ عجيبه