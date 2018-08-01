شركة ترفض تعيين مواطن بشهادته الجامعية وبعد فترة تقدم بالثانوية فوظفته

عادل الحربي (صدى):

روى مواطن قصته مع إحدى شركات العطور الشهيرة بالمملكة، عندما تقدم بطلب توظيفه مقدمًا شهادته الجامعية، وتم رفضه.

وقال المواطن : ” قدمت على شركة عطور، وسويت مقابلة دسمة مع المدير، وأعلنت استعدادي على الاجتهاد وتطوير مستواي الوظيفي، ورفضوا تعييني ” .

وأضاف: ” بعد 5 شهور قدمت بنفس الشركة بشهادة الثانوية ولاقلت لهم عندي بكالوريوس وقبلوني ” ، مشيرًا إلى أن نفس الأشخاص الذين أجروا معه المقابة في المرة الأولى والثانية.