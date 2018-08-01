صورة قديمة من عزاء أخت فنان العرب بين أخويه الراحلين مؤخرًا
جمعت صورة قديمة فنان العرب محمد عبده، بأخويه الراحلين ،الذين فارقا الحياة في فارق وجيز بينهما.
والتقطت الصورة قبل 9 سنوات للأشقاء الثلاثة محمد، أحمد، عثمان، أثناء عزاء شقيقتهم فاطمة آنذاك.
وكان شقيق فنان العرب أحمد توفي في الحادي عشر من شهر يوليو، ولحق به شقيقه عثمان أمس الثلاثاء – رحمهما الله-.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31713 ] نشر منذ 51 دقيقة
حبيب قلبي ابونورة😘😘😘
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
وبعده ما اعتبر🤔
الحق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
إلحق ياقورني فيه خبر عن النساء والفتيات بقسم المحليات اعرفك عابد للنساء الحق الحق خخخخخخ اهبل