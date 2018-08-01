صورة قديمة من عزاء أخت فنان العرب بين أخويه الراحلين مؤخرًا

أماني الغامدي(صدى):

جمعت صورة قديمة فنان العرب محمد عبده، بأخويه الراحلين ،الذين فارقا الحياة في فارق وجيز بينهما.

والتقطت الصورة قبل 9 سنوات للأشقاء الثلاثة محمد، أحمد، عثمان، أثناء عزاء شقيقتهم فاطمة آنذاك.

وكان شقيق فنان العرب أحمد توفي في الحادي عشر من شهر يوليو، ولحق به شقيقه عثمان أمس الثلاثاء – رحمهما الله-.

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