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صورة قديمة من عزاء أخت فنان العرب بين أخويه الراحلين مؤخرًا

صورة قديمة من عزاء أخت فنان العرب بين أخويه الراحلين مؤخرًا
أماني الغامدي(صدى):

جمعت صورة قديمة فنان العرب محمد عبده، بأخويه الراحلين ،الذين فارقا الحياة في فارق وجيز بينهما.

والتقطت الصورة قبل 9 سنوات للأشقاء الثلاثة محمد، أحمد، عثمان، أثناء عزاء شقيقتهم فاطمة آنذاك.

وكان شقيق فنان العرب أحمد توفي في الحادي عشر من شهر يوليو، ولحق به شقيقه عثمان أمس الثلاثاء – رحمهما الله-.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة

وبعده ما اعتبر🤔

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة

إلحق ياقورني فيه خبر عن النساء والفتيات بقسم المحليات اعرفك عابد للنساء الحق الحق خخخخخخ اهبل

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