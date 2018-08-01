مرتضى منصور يعاقب لاعبي الزمالك المصري

نواف السالم(صدى):

وقع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ،عقوبة مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل مع نظيره ” بتروجيت ” ، بالدوري المصري.

وأكد منصور، أن الصفقات الجديدة غابت عن الزمالك أمام بتروجيت، في اول منافسة له بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن الحارس الأساسي محمود عبدالرحيم ” جنش ” كان المكسب الوحيد.

وقال منصور: ” تم خصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، ليس لسوء الأداء لكن بسبب حالة الاستهتار بالفريق المنافس، لأن الفرصة التي تهدرها لن تعوضها ” .