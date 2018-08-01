تفاصيل جديدة حول الشاب الذي أشعل النيران بسيارة في الدمام
كشفت أمانة الشرقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قيام شخص باشعال النار في سيارة متوقفه منذ أيام.
وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بالإشارة إلى ماتم رصده بوسائل التواصل الإجتماعي لشخص وهو يتعمد إشعال النار بسيارة متوقفة مما نتج عنه احتراقها فقد أسفرت نتائج الضبط الجنائي للجريمة عن تحديد هوية الجاني ” .
وتابعت : ” وهو مواطن عشريني حيث تبين أنه منوم بأحد المستشفيات جراء إصابته ببعض الحروق أثناء تنفيذ جريمته ” .
وكان تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يرصد إشعال شاب النار في سيارة عائلية خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية.
أقرأ أيضا:
اترك تعليقاً