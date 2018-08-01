تفاصيل جديدة حول الشاب الذي أشعل النيران بسيارة في الدمام

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة الشرقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قيام شخص باشعال النار في سيارة متوقفه منذ أيام.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بالإشارة إلى ماتم رصده بوسائل التواصل الإجتماعي لشخص وهو يتعمد إشعال النار بسيارة متوقفة مما نتج عنه احتراقها فقد أسفرت نتائج الضبط الجنائي للجريمة عن تحديد هوية الجاني ” .

وتابعت : ” وهو مواطن عشريني حيث تبين أنه منوم بأحد المستشفيات جراء إصابته ببعض الحروق أثناء تنفيذ جريمته ” .

وكان تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يرصد إشعال شاب النار في سيارة عائلية خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية.

أقرأ أيضا: