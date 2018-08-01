بالفيديو.. فتاة تكشف تفاصيل محاولة سائق ” كريم ” اغتصابها

القاهرة(صدى):

قامت فتاة تدعى ” آية أحمد ” ، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن تعرضها لمحاولة اغتصاب من قبل سائق بشركة كريم .

وقالت الفتاة في حوار لبرنامج ” العاشرة مساء ” ، على فضائية ” دريم ” ، إنها طلبت ” كريم ” وعندما وصل السائق إليها ، قامت باستقلال السيارة.

وتابعت: ” فوجئت بالسائق يقف على جوار الطريق بمنطقة مدينة نصر بحجة وجود عطل بالسيارة ” .

واستكملت : ” وفتح السائق باب السيارة و حاول إغتصابي تحت تهديد السلاح الأبيض ” ، موضحة أنها حاولت ردعه فأصيبت بجرح غائر في قدمها ، وعندما قامت بتهديده سرق جميع متعلقاتها وتركها في منتصف الطريق.