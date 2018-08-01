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بالفيديو.. حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته.. ” الماجد ” يجيب

بالفيديو.. حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته.. ” الماجد ” يجيب
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته من مكة، وتزيين المنزل، مؤكدًا أن هذا الفعل من ” جنس المباحات ” .

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه لا بأس إذا تم الاحتفال بشخص بعد قدومه من السفر وإن كان قادمًا من الحج.

وأضاف أنه لا بأس أن يتم الاستقبال لكن دون إسراف أو تبذير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة

كل شي حرام في دينك يا شيخ متى نتخلص من هاللحى القذرة كرهتونا بالحياة

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 46 دقيقة

درباوية مين قالك حرام ياغبية لازم تسبي وخلاص

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