بالفيديو.. حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته.. ” الماجد ” يجيب
أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته من مكة، وتزيين المنزل، مؤكدًا أن هذا الفعل من ” جنس المباحات ” .
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه لا بأس إذا تم الاحتفال بشخص بعد قدومه من السفر وإن كان قادمًا من الحج.
وأضاف أنه لا بأس أن يتم الاستقبال لكن دون إسراف أو تبذير.
درباويه[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شي حرام في دينك يا شيخ متى نتخلص من هاللحى القذرة كرهتونا بالحياة
أبو مها[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 46 دقيقة
درباوية مين قالك حرام ياغبية لازم تسبي وخلاص